انتهت مجموعة مصر - موريتانيا (1)-(0) بوتسوانا

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو موريتانيا بهدف ديلاهي أمام الجزائر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة موريتانيا ضد بوتسوانا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وتضم المجموعة مصر وكاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا.

وتتصدر مصر المجموعة بثلاث نقاط بعد الانتصار على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

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لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 84: جوووووول سيدي عمار بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 16: أبو بكاري كويتا يهدر فرصة التقدم لموريتانيا بعدما انفرد بحارس مرمى بوتسوانا ولكنه لم يتدخل هوائيا لتسديد الكرة.

بداية المباراة

موريتانيا بوتسوانا مصر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
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