حقيقة تعاقد مازيمبي مع ويلفريد بوني وإيجالو وموليكا وماكس جراديل

هل تعاقد نادي مازيمبي الكونغولي مع ويلفريد بوني وأودين إيجالو وجاكسون موليكا وماكس جراديل؟ هذا ما يتم تنقاله في الأيام الماضية لكنها أخبار غير صحيحة بالمرة.

وانتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى تعاقد مازيمبي مع ويلفريد بوني مهاجم منتخب كوت ديفوار السابق، وأودين إيجاليو مهاجم نيجيريا وجاكسون موليكا لاعبه السابق، وأيضا ماكس جراديل نجم منتخب كوت ديفوار.

لكن كل هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة.

واستعدادا للموسم الجديد تعاقد النادي الكونغولي فقط مع 3 لاعبين وهم:

بينيت ندونجالا من لوبوبو الكونغولي

عبيد موكوكاياني من أول أغسطس الأنجولي

باتريك موانجولو من بيج بولتس المالاوي

وكان مازيمبي وصل في الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخرج أمام الأهلي.

ويتواجد ماكس جراديل لاعب منتخب كوت ديفوار حاليا مع نادي أميد سبورتيف التركي، وجاكسون موليكا مع الخلود السعودي، وأودين إيجالو مع الوحدة السعودي، أما ويلفريد بوني لا يزال بلا ناد من رحيله عن أوليز ريدي البوليفي.