الكونفدرالية - حكم زامبي لإدارة مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

يدير الزامبي هيلاري هامبابا مباراة الزمالك والشرطة الكيني تحكيميا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لـ الكونفدرالية.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم 14 سبتمبر الجاري في العاصمة الكينية نيروبي.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من، الزامبي هيلاري هامبابا حكما للساحة ويعاونه مواطنيه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين وهاماليلا مونجي حكما رابعا.

واختار كاف الصومالي بشير عرب مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن أدار الزامبي مباراة بين فيلا الأوغندي والبنك الإثيوبي في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وستكون تلك أول مباراة للحكم الزامبي مع فريق مصري أو منتخب مصر.

وأعلن الزمالك حتى الآن ضم المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج، بالإضافة لوصول البطاقة الدولية لـ آرون بوبيندزا.