مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: المجلس وافق على بيع عبد الرحمن مجدي لـ بيراميدز
السبت، 31 أغسطس 2024 - 18:00
كتب : عمرو نبيل
وافق النادي الإسماعيلي على بيع عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الفريق إلى بيراميدز.
عبد الرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "بعد اجتماع المجلس وافقنا على بيع عبد الرحمن مجدي للإسماعيلي بعد زيادة المقابل المادي المقدم لشراء اللاعب".
وأضاف "يتم الآن صياغة العقود وتجهيز الاستغناء الخاص باللاعب لإرساله إلى بيراميدز".
وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون جنيه.
بواقع 30 مليون جنيه عند إتمام التعاقد مع تقسيط باقي القيمة على دفعات.
بالإضافة إلى إعارة عماد ميهوب للإسماعيلي لمدة موسمين.
خاض عبد الرحمن مجدي البالغ 26 عاما 161 مباراة مع الدراويش سجل 25 هدفا وصنع 12.
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يقدم عرضا لـ ضم بوبو من بيراميدز جراحة ناجحة لـ كريم فؤاد في الرباط الصليبي للركبة في ألمانيا مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول التفاصيل المالية لانتقال الساعي لـ الأهلي مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: وافقنا على بيع عمر الساعي لـ الأهلي "من أجل استكمال الرحلة" تعليق عواد على تجديد تعاقده مع الزمالك نادي النجوم يطالب بمنع الإسماعيلي من المشاركة في الدوري كما كشف في الجول – الزمالك يجدد تعاقده مع محمد عواد خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع عواد لتجديد تعاقده
أخر الأخبار
العروبة السعودي يعلن ضم كورت زوما 53 دقيقة | الكرة الأوروبية