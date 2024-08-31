مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: المجلس وافق على بيع عبد الرحمن مجدي لـ بيراميدز

السبت، 31 أغسطس 2024 - 18:00

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - الإسماعيلي - عبد الرحمن مجدي

وافق النادي الإسماعيلي على بيع عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الفريق إلى بيراميدز.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "بعد اجتماع المجلس وافقنا على بيع عبد الرحمن مجدي للإسماعيلي بعد زيادة المقابل المادي المقدم لشراء اللاعب".

وأضاف "يتم الآن صياغة العقود وتجهيز الاستغناء الخاص باللاعب لإرساله إلى بيراميدز".

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وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون جنيه.

بواقع 30 مليون جنيه عند إتمام التعاقد مع تقسيط باقي القيمة على دفعات.

بالإضافة إلى إعارة عماد ميهوب للإسماعيلي لمدة موسمين.

خاض عبد الرحمن مجدي البالغ 26 عاما 161 مباراة مع الدراويش سجل 25 هدفا وصنع 12.

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي بيراميدز
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