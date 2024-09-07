كما انفرد في الجول - عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي معارا من فنربخشة

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 15:38

كتب : حسام أحمد

مصر ضد فرنسا

أتم نادي بيرشوت البلجيكي إجراءات ضم المدافع المصري عمر فايد معارا من فنربخشة التركي.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اقتراب فايد من الانتقال للنادي البلجيكي. (طالع التفاصيل).

وأعلن بيرشوت البلجيكي بشكل رسمي الحصول على خدمات عمر فايد قادما من فنربشخة على سبيل الإعارة.

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كما أعلن النادي البلجيكي ضم فلوريان كروجر قادما من نادي جرونينغن الهولندي.

وقضى فايد الموسم الماضي معارا لصفوف نوفي بازار الصربي، وعاد من جديد بداية هذا الموسم لكتيبة جوزيه مورينيو.

وخاض فايد الموسم الماضي 21 مباراة في جميع المسابقات مع نوفي بازار.

مدافع منتخب مصر الأولمبي صاحب الـ 21 عاما شارك في أولمبياد باريس 2024 وساهم في الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ 60 عاما.

لاعب المقاولون العرب السابق سيكون لديه الفرصة للتدرب تحت قيادة نجم ليفربول ومنتخب هولندا السابق دريك كاوت.

ويتولى الهولندي تدريب الفريق منذ بداية الموسم الماضي وقادهم للعودة للدوري البلجيكي بعد موسمين في الدرجة الثانية.

ويحتل بيرشوت المركز الخامس عشر في الدوري البلجيكي برصيد نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات بعد تأهله وسط الكبار هذا الموسم.

يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

عمر فايد فنربخشة
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