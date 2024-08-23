مصدر من فنربخشة يكشف لـ في الجول الوجهة الأقرب لـ عمر فايد الموسم الحالي

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 17:53

كتب : حسام أحمد

عمر فايد

كشف مصدر من نادي فنربخشة التركي مستقبل عمر فايد لاعب الفريق ومنتخب مصر الأولمبي في الموسم الجاري.

وقضى فايد الموسم الماضي معارا لصفوف نوفي بازار الصربي، وعاد من جديد بداية هذا الموسم لكتيبة جوزيه مورينيو.

وقال مصدر من فنربخشة التركي لـ FilGoal.com: "الأقرب حتى الآن هو إعارة عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي".

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وأضاف "دريك كاوت المدير الفني لبيرشوت مهتم بضم اللاعب وهو ما يمنحه فرصة أكبر للتطور ولعب عدد دقائق أكبر".

وأتم "الصفقة لم تتم بشكل نهائي حتى الآن".

وخاض فايد الموسم الماضي 21 مباراة في جميع المسابقات مع نوفي بازار.

مدافع منتخب مصر الأولمبي صاحب الـ 21 عاما شارك في أولمبياد باريس 2024 وساهم في الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ 60 عاما.

لاعب المقاولون العرب السابق سيكون لديه الفرصة للتدرب تحت قيادة نجم ليفربول ومنتخب هولندا السابق دريك كاوت.

ويتولى الهولندي تدريب الفريق منذ بداية الموسم الماضي وقادهم للعودة للدوري البلجيكي بعد موسمين في الدرجة الثانية.

ويحتل بيرشوت المركز الخامس عشر في الدوري البلجيكي برصيد نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات بعد تأهله وسط الكبار هذا الموسم.

يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

وسيكون عمر فايد المصري رقم 24 الذي يلعب في الدوري البلجيكي.

ويعد نادي ليرس والذي كان مملوك لماجد سامي مالك نادي وادي دجلة الأكثر استقاطبا للاعبين المصريين برصيد 13 لاعبا أبرزهم دودو الجباس وأحمد سيد زيزو وحسام غالي وأحمد سعيد أوكا وأحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد وكريم حافظ.

ولعب لفريق أندرلخت كل من أحمد حسن وطارق السعيد ومحمود حسن تريزيجيه.

فيما ارتدى كل من أحمد حسام ميدو وأحمد صلاح حسني وأحمد مصطفى قميص جينت، ودافع نادر السيد عن ألوان فريق كللوب بروج.

فيما احترف هيثم فاروق في صفوف أوستنده البلجيكي.

عمر فايد فنربخشة بيرشوت الدوري البلجيكي
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