ليلة وداع سواريز.. أوروجواي تتعادل مع باراجواي بدون أهداف

تعادل منتخب أوروجواي مع باراجواي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لويس سواريز النادي : إنتر ميامي باراجواي أوروجواي

المباراة كانت هي الوداعية للويس أسطورة أوروجواي والذي أعلن اعتزاله اللعب بالدوري بعد المباراة.

وشارك سواريز في المباراة بشكل أساسي ولعب دقائقها بالكامل وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 85.

سواريز صاحب الـ 37 عاما لعب 142مباراة بقميص أوروجواي وخلالها سجل 69 هدفا وصنع 39 آخرين وتوج ببطولة كوبا أمريكا 2011.

ويلعب لويس سواريز حاليا مع فريق إنتر ميامي بالدوري الأمريكي بعد مسيرة حافلة في أوربوا مع ليفربول وبرشلونة وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام وغيرهم بقارة أمريكا الجنوبية.

التعادل رفع رصيد أوروجواي للنقطة 14 في المركز الثاني خلف الأرجنتين، بينما ارتفع رصيد باراجواي للنقطة السادسة في المركز السابع المؤهل للملحق.

وسيلعب منتخب أوروجواي مباراته المقبلة ضد فنزويلا يوم الأربعاء 11 سبتمبر، بينما يلتقي منتخب باراجواي مع البرازيل بنفس اليوم.