تصفيات أمم إفريقيا - بداية موفقة لحامل اللقب.. كوت ديفوار تهزم زامبيا بهدفي كراسو

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 01:44

كتب : FilGoal

جان فيليب كراسو - كوت ديفوار ضد السنغال

تغلب منتخب كوت ديفوار على زامبيا بهدفين دون رد في مستهل تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتعرض منتخب زامبيا لموقف صعب في بداية المباراة بإصابة إدوارد شيلوفيا وخروجه في الدقيقة 26.

وشارك كليتوس تشاما بدلا منه.

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وفي الدقيقة 73 سجل جان فيليب كراسو الهدف الأول بعد تمريرة من سيمون أدينجرا جناح برايتون.

وأضاف كراسو ثاني الأهداف قي الدقيقة 84 بعد تمريرة من بيني تراوري.

الفوز منح كوت ديفوار صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط.

وتعادل منتخب سيراليون مع تشاد بلا أهداف في الجولة الأولى أيضا.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

منتخب كوت ديفوار هو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنسخة الأخيرة على أرضه.

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