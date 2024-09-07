تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة ديانج.. مالي تتعادل مع موزمبيق

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 01:37

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

تعادل منتخب مالي مع منافسه موزمبيق بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 التي من المقرر أن تقام في المغرب.

وسجل يفيس بيسوما هدف مالي، بينما أحرز جيني كاتامو هدف موزمبيق.

وشارك أليو ديانج لاعب الخلود الحالي والأهلي السابق في المباراة بشكل كامل.

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ووصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى المباراة رقم 30 له مع منتخب بلاده.

وتمكن ديانج من إحراز هدفين طوال مسيرته الدولية ولم يصنع من قبل.

وتقدم كاتامو لصالح موزمبيق في الدقيقة 37، وتعادل بيسوما في الدقيقة 52.

وتضم المجموعة كل من غينيا بيساو وإسواتيني رفقة مالي وموزمبيق.

وانتصر منتخب غينيا بيساو على إسواتيني بهدف دون رد.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى كالتالي:

غينيا بيساو في الصدارة بثلاث نقاط، وموزمبيق في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع مالي، ويتذيل منتخب إسواتيني الترتيب دون نقاط.

موزمبيق مالي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 أليو ديانج
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