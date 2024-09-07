تصفيات أمم إفريقيا – بوركينا تخطف التعادل من السنغال في الوقت القاتل

خطف منتخب بوركينا فاسو التعادل بهدف لكل فريق ضد منافسه السنغال في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل ساديو ماني هدف السنغال، بينما أحرز أوسيني بودا هدف بوركينا فاسو.

وتقدم ماني في الدقيقة 16 لصالح السنغال.

ويعتبر هذا الهدف هو رقم 43 خلال 106 مباراة لعبها من أسود التيرانجا، وصنع 26 هدفا.

وتعد هذه المساهمة هي رقم 69 للاعب البالغ من العمر 32 عاما مع السنغال.

وأحرز بودا هدف التعادل في الدقيقة الخامسة في الوقت بدل من الضائع من الشوط الثاني.

وعلى الجانب الآخر انتصر بوروندي على منافسه مالاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس المجموعة.

ويكون ترتيب المجموعة كالتالي بعد اكتمال الجولة الأولى:

بوروندي في الصدارة بثلاث نقاط، ثم بوركينا فاسو في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع السنغال، ويتذيل منتخب مالاوي الترتيب دون رصيد من النقاط.