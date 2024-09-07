تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا والقنوات الناقلة

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 00:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يواصل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة بوتسوانا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في ثاني جولات التصفيات، بالمجموعة التي تضم كاب فيردي وموريتانيا أيضا.

وافتتح المنتخب مشواره بالفوز على كاب فيردي 3-0 في القاهرة.

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ولعب المنتخب تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو الماضي، حيث فاز على بوركينا فاسو وتعادل مع غينيا بيساو.

موعد مباراة منتخب مصر والقنوات الناقلة

يلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا.

وتقام على استاد أوبيد إيتاني شيلومي.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports.

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