تصفيات أمم إفريقيا - في مباراة الـ 4 ركلات جزاء.. المغرب يقسو على الجابون برباعية

اكتسح منتخب المغرب ضيفه الجابون بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب البطولة المقرر إقامتها في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يناير 2026.

اللقاء شهد جلوس أشرف داري مدافع الأهلي الجديد ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

وتقدم أسود الأطلس بهدف مبكر سجله حكيم زياش من علامة الجزاء على طريقة "بانينكا" في الدقيقة 10.

وبعد 6 دقائق تألق ياسين بونو وتصدى لركلة جزاء نفذها بيير إيميريك أوباميانج.

وضاعف زياش من تقدم المغرب بهدف ثاني في الدقيقة 26 من علامة الجزاء مجددا.

وفي ركلة الجزاء الرابعة خلال الشوط الأول قلص أوباميانج الفارق في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب 2-1.

وفي الشوط الثاني أضاف براهيم دياز الهدف الثالث من عرضية من الجهة اليسرى في الدقيقة 59.

وسجل البديل أيوب الكعبي الهدف الرابع في الدقيقة 82 من صناعة عز الدين أوناحي.

الفوز انفرد به منتخب المغرب في الصدارة بفارق الأهداف عن إفريقيا الوسطى التي فازت على ليسوتو بنتيجة 3-1.

وسيحل منتخب المغرب ضيفا ثقيلا على ليسوتو في الجولة الثانية، في مباراة ستقام بمدينة أغادير المغربي يوم الإثنين المقبل.

فيما يلتقي منتخب الجابون على أرضه مع إفريقيا الوسطى في يوم الثلاثاء المقبل.

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