تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تهزم غينيا

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على ضيفه منتخب غينيا بهدف دون رد.

جاء ذلك في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل إيدو كاييمبي هدف فوز الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 27 من المباراة.

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وحل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في صفوف الكونغو بدلا من صامويل إيسيندي في الدقيقة 63.

وتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل إثيوبيا وتنزانيا بلا أهداف.

ويحل منتخب الكونغو الديمقراطية ضيغا على إثيوبيا يوم 9 سبتمبر في الجولة الثانية.

فيستون ماييلي الكونغو الديمقراطية تصفيات أمم إفريقيا
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