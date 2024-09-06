تشكيل كاب فيردي - مهاجم فيرونا يقود الهجوم ضد مصر.. وربروتو كارلوس في الدفاع

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

جاميرو مونتيرو - كاب فيردي - غانا

يقود روشا ليفرامينتو هجوم كاب فيردي في مواجهة مصر في مستهل تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي المنتخبان في العاشرة مساءً على استاد القاهرة في الجولة الأولى من التصفيات القارية.

ليفرامينتو هو مهاجم هيلاس فيرونا الإيطالي وسجل ضد نابولي في افتتاح الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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ويقود روبرتو كارلوس لوبيز قلب دفاع المنتخب المُلقب بـ "القروش الزرقاء".

وجاء تشكيل كاب فيردي

حراسة المرمى: فوزينيا

الدفاع: ستيفين موريرا – لوجان كوستا – روبرتو كارلوس لوبيز - جواو باولو موريرا

الوسط: كيفين جونشفاليش – ديروي دوارتي – إريكسون أنديرادي

الهجوم: ويلي سيميدو - روشا ليفرامينتو – راين مينديش

والتقى المنتخبان في أمم إفريقيا 2024 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 إذ سجل كل من مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" ثنائية مصر.

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