أوباما: أسعى لحصد اللقب الذي ينقصني مع بيراميدز.. وكأس مصر لن تكون الأخيرة

أبدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب بيراميدز الجديد رغبته في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع فريقه.

يوسف أوباما النادي : بيراميدز بيراميدز

وأعلن بيراميدز ضم أوباما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال أوباما عبر المركز الإعلامي لـ بيراميدز: "إحساس وشعور جميل بالطبع اللعب لناد كبير بحجم بيراميدز، والذي يمتلك طموحات كبيرة سأكون جزء منها خلال الفترة المقبلة".

أضاف "سعيد بتتويج النادي بلقب كأس مصر، أول بطولة ولن تكون الأخيرة، وسنعمل معا على التتويج بكل البطولات مستقبلا، لأن بيراميدز كبير بالطبع وكل الناس تعلم ذلك جيدا".

أوضح" الجميع في مصر يعلم جيدا أن بيراميدز فريق ولد عملاقا وكان ينقصه فقط تحقيق أول بطولة، والتي تحققت بالفعل بحصد لقب كأس مصر، وهذه مجرد البداية والقادم أفضل في جميع البطولات".

وواصل "الحمد الله على فضله بأنني حققت كل شيء مع نادي الزمالك، وينقصني بطولة واحدة وهي دوري أبطال إفريقيا، وبإذن الله سأعمل مع زملائي على تحقيقها في نادي بيراميدز".

وأتم مشددا "بمجرد تواجد النادي على الساحة أصبح سريعا واحدا من الكبار، ومع الوقت والاجتهاد والبطولات ستصبح شعبية النادي أكبر وتزيد جماهيره في كل مكان".

وكان FilGoal.com كشف قبل شهر عن توصل بيراميدز مع أوباما لضمه لصفوف الفريق قبل أن يوقع على عقد مع الفريق لثلاث سنوات.

وأصبح أوباما ثاني لاعب يرحل رسميا عن الزمالك بعد محمد أشرف "روقا".

اللاعب صاحب الـ28 عاما تخللت فترة تواجده مع الزمالك إعارات إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

وكتب أوباما في رسالة وداعه للزمالك وجماهيره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إلى جمهور نادي الزمالك الحبيب، شكرا وكلمة الشكر لن توفيكم حقكم".

وأضاف "عشنا سويا سنوات عديدة من الإنجازات والبطولات وأشهد أنكم دائما الداعم الأول والسند والدرع الذي يدافع بكل قوة عن هذا الكيان العظيم".

وأتم "أتمنى أن يظل دعمكم لي مستمر على المستوى الشخصي وكونوا متيقنين أنه ليس إلا ابتعاد جسدي فقط، أتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم".