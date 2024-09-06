كما كشف في الجول – أوباما ينضم إلى بيراميدز

أعلن بيراميدز اليوم الجمعة رسميا انضمام يوسف إبراهيم "أوباما" إلى صفوفه قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

يوسف أوباما النادي : الزمالك بيراميدز

وكان FilGoal.com كشف قبل شهر عن توصل بيراميدز مع أوباما لضمه لصفوف الفريق قبل أن يوقع على عقد مع الفريق لثلاث سنوات.

وأعلن الزمالك مساء أمس الخميس رحيل أوباما عن صفوفه.

وأصبح أوباما ثاني لاعب يرحل رسميا عن الزمالك بعد محمد أشرف "روقا".

اللاعب صاحب الـ28 عاما تخللت فترة تواجده مع الزمالك إعارات إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

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وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

وكتب أوباما في رسالة وداعه للزمالك وجماهيره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إلى جمهور نادي الزمالك الحبيب، شكرا وكلمة الشكر لن توفيكم حقكم".

وأضاف "عشنا سويا سنوات عديدة من الإنجازات والبطولات وأشهد أنكم دائما الداعم الأول والسند والدرع الذي يدافع بكل قوة عن هذا الكيان العظيم".

وأتم "أتمنى أن يظل دعمكم لي مستمر على المستوى الشخصي وكونوا متيقنين أنه ليس إلا ابتعاد جسدي فقط، أتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم".