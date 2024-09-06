الزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا الدولية

أعلن نادي الزمالك عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيداً لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق.

وكان الزمالك قد أعلن مؤخراً عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

كما سبق وأعلن الزمالك عن تعاقده مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وبات بوبيندزا لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع سينسيناتي الأمريكي.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

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وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.