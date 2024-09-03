مهاجم الزمالك - أرون بوبيندزا.. الهداف في تركيا وفرنسا وبانينكا تسببت في رحيله عن الشباب

هداف الدوري التركي السابق الذي ارتبط اسمه بالمشاكل وإثارة الجدل. إنه الجابوني أرون بوبيندزا المهاجم المنتظر للزمالك.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه مع أرون بوبيندزا، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي. ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بعد وصول اللاعب إلى القاهرة خلال أيام.

مسيرة بوبيندزا شهدت الكثير من الأزمات وأيضا التألق في عدة محطات.

فأبرز المشاكل كانت في نادي الشباب السعودي، وفي تركيا استطاع الحصول على لقب هداف الدوري وكذلك في فرنسا في الدرجة الثالثة.

فمن هو بوبيندزا الذي أصبح على أعتاب الزمالك؟ هذا ما يعرضه لكم FilGoal.com.

تذبذب في التجارب الفرنسية

كان هداف دوري الدرجة الثالثة الفرنسي مع نادي باو إف سي برصيد 15 هدفا موسم 2017 - 2018

ورغم ذلك في المواسم التالية غاب عن التهديف، حيث أعير من نادي بوردو إلى جازيليك أجاسيو بالدرجة الثانية في يوليو 2018 ولكنه فشل في التسجيل 11 مباراة، لتنتهي إعارته ويعود إلى نادي بوردو في ديسمبر 2018.

قرر بعدها نادي بوردو إعارته في تجربة أخرى مع نادي تور بالدرجة الثالثة ليخوض 12 مباراة خلال 6 أشهر، لم يسجل خلالهم لينضم إلى فييرينسي البرتغالي في صيف 2019.

مرحلة الشباب السعودي

في الشباب السعودي تعرض لحملة ضده بسبب ضياع ضربة جزاء حاسمه سددها على طريقة بانينكا على عكس تعليمات المدرب، وكذلك تعرض لكسر في فكه في شجار بحانة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن تجربته الأخيرة.

وخلال مسيرته مع الأندية لم يستمر مع أي نادي أكثر من موسم واحد، بل كان دائم الانتقال بين الأندية، إلا أنه نجح في الحصول على بطولة كأس قطر، وكذلك التتويج بجائزتي هداف الدوري التركي، وهداف الدرجة الثالث في فرنسا.

ووقع اللاعب على عقود مبدئية لمدة 3 سنوات ويصل مصر خلال أيام لتوقيع العقود النهائية وبدء مشواره مع الفريق.

بوبيندزا، صاحب الـ28 عاما، خاض عدة تجارب بداية من مونانا الجابوني، ثم 3 تجارب فرنسية في أندية بالدرجات الثالثة والرابعة "باو إف سي، وبوردو، وتور"، وتجربتين مع ناديي فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي، وتجربتان عربيتان مع العربي القطري والشباب السعودي، وأخيرًا سينسيناتي الأمريكي.

اللاعب الجابوني الدولي شارك في 29 مباراة مع منتخب بلاده سجل 5 أهداف.

بانينكا وغضب الشباب

في إبريل 2023، ومع اقتراب الدوري من نهايته كان بوبيندزا سببا في تأكد ابتعاد الشباب عن المنافسة، حيث كان يبتعد بفارق 6 نقاط فقط عن الاتحاد المتصدر.

تحصل الشباب على ضربة جزاء، بينما كانت المباراة تشير إلى الدقيقة 88.

تقدم بوبيندزا لتسديد الضربة وسط اعتراض من فيسنتي مورينو مدرب الشباب وقتها، فلم يكن الجابوني هو المنفذ الأول لضربات الجزاء.

ورغم ذلك تجاهل اللاعب الجابوني مدربه وسدد ضربة الجزاء برعونة على طريقة "بانينكا" ليتصدى لها الحارس.

ونجح الاتحاد بعدها في تسجيل هدف الفوز، ليوسع الفارق مع الشباب إلى 9 نقاط، ويقترب أكثر من التتويج ببطولة الدوري

وعقب المباراة علق المدرب الإسباني على الواقعة: "بوبيندزا ليس في قائمة المنفذين لركلات الجزاء، حسب تعليماتي كان يجب أن ينفذها جوانكا، وبوبيندزا هو المنفذ الرابع".

شيء ماشفتوه من لقاء الاتحاد و الشباب قائد الفريق بانيقا و مدرب الشباب مورينيو أبلغوا اللاعب بعدم التسديد ولكن اللاعب تجاهلهم و ادار ظهره و قام بالتسديد بطريقة استعراضية جعلت دكة الشباب تنفجر غضباً 😡 -#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/4Zzww5hkCs — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) April 27, 2023 تعرض اللاعب لحملة كبيرة من الانتقادات، أدت إلى أن يصدر نادي الشباب بيانا ليؤكد أنه سيتعامل مع تصرف اللاعب، ولكنه أيضا دافع عن اللاعب ضد الحملة الموجهة ضده وتأكيد النادي على رصد أي تجاوز ومساندته للاعب. ▫️ بيان من إدارة نادي #الشباب بشأن اللاعب "أرون بوبيندزا" pic.twitter.com/HvJDjjmt6j — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 28, 2023

من ناحتيه دون المهاجم الجابوني عبر تويتر: "لقد أخطأت، أعلم ذلك وأتحمل المسؤولية عن ذلك، أنا لا أبحث عن أعذار، لكن هل من الطبيعي أن أتلقى مثل هذه الرسائل؟ أنا أحب النادي، أعطي كل ما لدي، أحيانا تتألق وأحياناً تسقط، هذه هي الحياة، هذه هي الرياضة، لكن لا شيء يبرر العنصرية أبداً."

I’ve made a mistake.I know it and I take full responsibility for this.I’m not looking for excuses.But is it normal to receive such messages? I love this club, I give it my all.Sometimes you shine, sometimes you fall.That’s life, that’s sports. But nothing justifies racism. Never. pic.twitter.com/op4W7Iw3l6 — Aaron Boupendza ⚽️✝️ (@AaronBoupendza9) April 28, 2023

إجمالا نجح بوبيندزا في تسجيل 11 هدفا وصنع 3 أهداف في 17 مباراة مع الشباب.

هداف الدوري التركي

نجح بوبيندزا في الفوز بهداف الدوري التركي عام 2020 - 2021 مع نادي هاتاي سبور برصيد 22 هدفا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه السنغالي ماما ضيوف، والكندي لارين، فيما سجل هذا الموسم الكاميروني فينسينت أبو بكر نجم بشكتاش 15 هدفا.

وقادت أهداف بوبيندزا فريقه هاتاي الصاعد حديثا للتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي هذا الموسم.

ونجح في تسجيل هدفين في شباك بشكتاش في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في ملعب أنطاكيا أتاتورك.

الأزمة الأخيرة

في تجربته الأخيرة مع نادي سينسيناتي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 .

انضم بوبيندزا إلى سينسيناتي بعد تجربة الشباب السعودي، بعقد يمتد لعامين حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لعامين آخرين، وذلك مقابل 7 ملايين دولار.

ولكن رغم أهدافه مع الفريق الأمريكي إلا أن النادي قرر إنهاء عقده مبكرًا في أغسطس 2024 لتغيبه عن التدريب لعدة أسابيع.

كما ابتعد عن المشاركة مع فريقه في إبريل 2024 لمدة تتراوح من 6 لـ8 أسابيع بعد تورطه في شجار مع الملاكم كواشون تولر في حانة، وتعرض بوبيندزا لكسر في فكه إثر لكمة من تولر.

وأصدر نادي سينسيناتي بيانا يعترف فيه أن إصابة بوبيندزا كانت خارج الملعب، متطلعا لأن يتعافى بشكل سريع ويعود للملاعب.

كما تم إيقاف اللاعب عام 2023 بسبب عودته إلى النادي في وقت متأخر بعد المشاركة الدولية، وكذلك استبعده المنتخب الجابوني من المشاركة مع المنتخب رغم وجوده في الجابون، وذلك وفقا لبيان رسمي من الاتحاد الجابوني.

وكذلك تعرض في شهر يناير إلى محاولة ابتزاز بعد سرقة هاتفه للوصول إلى شريط جنسي مع تهديده بنشره إذا لم يدفع المال.