"القصة لم تنته بعد".. تحديث من رومانو بشأن تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 15:57

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

مازال للقصة بقية ولم تنته بعد بين محمد صلاح وليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الجمعة أن ليفربول سيبدأ مفاوضات مع صلاح من أجل تجديد تعاقده.

وقال رومانو: "أستطيع التأكيد أن ليفربول وصلاح سيتحدثان خلال أيام وأسابيع وشهور مقبلة".

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وأكمل "لا أستطيع مدى طول المحادثات بينهما، لكن ستكون هناك نقاشات بالطبع حول تعاقد صلاح".

وأتم رومانو حديثه "القصة لم تنته بعد".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتحدث معه النادي الإنجليزي بشأن التجديد.

وكان صلاح تحدث عقب الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي قائلا: "حظيت بصيف جيد وقضيت الكثير من الوقت منفردا وفكرت بصورة إيجابية. كما تعلمون إنها السنة الأخيرة لي هنا مع النادي وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع".

وتابع "أشعر بالحرية في لعب كرة القدم، وسنرى ما سيحدث في العام المقبل".

يذكر أن صلاح ترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

ويتنافس الملك المصري على الجائزة مع إيرلينج هالاند وبريان مبيومو وأمادو أونانا وكول بالمر وديفيد رايا وبوكايو ساكا وداني ويلبيك.

وخلال أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي سجل صلاح ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

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