فوت ميركاتو: الزمالك ضمن 4 عروض لـ بوبيندزا.. وأولوية اللاعب العودة إلى أوروبا

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، عن تلقي المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا 4 عروض لضمه خلال الصيف الجاري.

وبات بوبيندزا لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع سينسيناتي الأمريكي.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن الزمالك وبرسبوليس الإيراني وكونيا سبور وغازي عنتاب من الدوري التركي يرغبون في ضم أرون بوبيندزا.

وأوضح التقرير ذاته أن اللاعب الذي حصل على لقب هداف الدوري التركي في وقت سابق يفضل الانضمام إلى ناد أوروبي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

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وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.