بيرناردو سيلفا: جدول المباريات مجنون.. ما يحدث سخيف

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

البرتغال - تركيا - هدف بيرناردو سيلفا

انتقد بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال جدول المباريات خلال الموسم الجاري واصفا ما يحدث بالجنون والسخيف.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

وتحدث بيرناردو سيلفا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية قائلا: "جدول المباريات مجنون لقد تلقيت الأنباء التي تفيد بأننا سنلعب مباراة في كأس الرابطة الإنجليزية بعد يوم واحد فقط راحة من مباراة أخرى".

وواصل "نحن ربما سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام لثلاثة أشهر، ما يحدث سخيف".

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وأضاف "في دوري أبطال أوروبا إن لم تتأهل لدور الـ16 فستلعب مباراتين أكثر من المواسم الماضي، نعم قوائم الفرق أصبحت أكبر لكنني لن أقول إن الأمور أصبحت أسهل".

وأتم "الأمور ليست سهلة أنا أقضي وقتا قليلا مع عائلتي وأصدقائي، كم المباريات الذي نخوضه أصبح سخيفا".

ويتواجد بيرناردو حاليا مع منتخب البرتغال الذي فاز أمس الخميس على كرواتيا بهدفين لهدف في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب البرتغال منافسه اسكتلندا في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال
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