محرز: إهدار ركلة جزاء؟ لقد حققنا الأهم

يرى رياض محرز قائد الجزائر أن منتخب بلاده حقق الأهم بغض النظر عن إهداره لركلة جزاء خلال مواجهة غينيا الاستوائية.

وفاز منتخب الجزائر على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد ضمن المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال محرز في تصريحات للصحفيين: "سعيد جدا، رغم أنني أهدرت ركلة الجزاء. نستحق الفوز وسنركز على المباريات القادمة".

وأضاف "المباراة كانت متكافئة ونستحق الفوز خاصة في الشوط الثاني. فزنا بالنقاط الثلاث وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، أحب كثيرا مدينة وهران واللعب بملعب وهران".

وسجل هدف محاربي الصحراء الأول حسام عوار في الدقيقة 69 بعد متابعة رأسية داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة إهدار رياض محرز لاعب أهلي جدة لركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر.

فيما سجل أمين جويري الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد انفراد تام بالمرمى.

رياض محرز جناح أهلي جدة السعودي انضم لقائمة الخضر لأول مرة منذ أمم إفريقيا التي أقيمت في بداية العام الجاري، في ظهوره الأول مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب.

ويتواجد المنتخب الجزائري في مجموعة تضم أيضا توجو رفقة ليبيريا وغينيا الاستوائية.