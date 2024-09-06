خبر في الجول - الترجي والإفريقي يخاطبان فاركو لضم عزمي غومة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 11:35

كتب : عمرو نبيل

عزمي غومة مع فاركو أمام حرس الحدود

يرغب الترجي والإفريقي في ضم التونسي عزمي غومة الظهير الأيسر لنادي فاركو.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري التونسي حتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الترجي والإفريقي خاطبا فاركو بشكل رسمي لضم التونسي عزمي غومة خلال هذا الصيف.

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غومة أحد أبناء الصفاقسي التونسي توج معه بلقبين لكأس تونس (2019 و2021).

وانضم عزمي غومة البالغ من العمر 26 عاما لصفوف فاركو في صيف 2021 قادما من الصفاقسي التونسي.

ولعب مع فاركو حتى الآن 80 مباراة في الدوري المصري صنع خلالها 3 أهداف.

واختتم فاركو منافسات الموسم المنصرم في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.

يذكر أن الترجي يحمل لقب النسخة الماضية من الدوري التونسي.

ودعم وصيف دوري أبطال إفريقيا صفوفه بالتعاقد مع أكثر من لاعب، بعدما أعاد الثنائي السابق يوسف بلايلي وأيمن بن محمد.

كما ضم الترجي حارس مرمى الاتحاد المنسيتري ومنتخب تونس، بشير بن سعيد في صفقة انتقال حر.

بينما يسعى الإفريقي لاستعادة البطولات الغائبة عن النادي التونسي العريق، خاصة بعدما نجح في رفع إيقاف القيد.

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