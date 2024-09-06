مؤتمر مدرب كاب فيردي: التعادل ضد مصر في إفريقيا؟ من الصعب تكرار مباراتين

يؤمن بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي أنه من الصعب تكرار مباراتين بالطريقة ذاتها أمام نفس المنافس وذلك حينها يواجه مصر.

ويحل منتخب كاب فيردي مساء اليوم الجمعة ضيفا على مصر في استاد القاهرة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وكان كلا المنتخبين تعادلا إيجابيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من أمم إفريقيا 2023.

وتحدث مدرب كاب فيردي في المؤتمر الصحفي قائلا: "فخور بتواجدي هنا في مصر ونسعى لتقديم مباراة جيدة ونعرف أن منتخب مصر له قوة في المنافسات الإفريقية ولكن نثق في أنفسنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "ننتظر مباراة صعبة لأننا نخوضها في مصر ونعلم ما هي صعوبة منتخب مصر بشكل عام.

وأكمل "بالنسبة لمحمد صلاح فنعرف أن المباراة ستكون على مستوى أصعب لأنه من بين أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم "نعرف أنه من الصعب أن يكون هناك مباراتين متكررتين بالشكل ذاته يجب أن يكون هناك اختلاف وأدينا مباراة جيدة في كأس أمم إفريقيا، تطورنا بشكل ملموس وواضح ونسعى لتأدية مباراة جيدة ونخرج بنتيجة إيجابية".

ويلعب منتخب مصر وكاب فيردي في المجموعة الثالثة بجوار كل من موريتانيا وبوتسوانا.