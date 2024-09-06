تصفيات أمم إفريقيا - ساسي ينقذ تونس بهدف قاتل.. والجزائر تفوز على غينيا الاستوائية بثنائية

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 00:48

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - فرجاني ساسي

سجل فرجاني ساسي هدفا في الوقت القاتل ليمنح منتخب تونس انتصارا ثمينا على مدغشقر.

وفاز منتخب تونس على مدغشقر بهدف دون رد في المباراة اليت أقيمت ضمن تصفيات كاس أمم إفريقيا 2025.

وسجل لاعب الزمالك السابق هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

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وسدد ساسي ضربة رأسية قوية سكنت الشباك، بعدما حل بديلا لمحمد علي بن رمضان.

بينما تواجد سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

بهذا الفوز تصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

واستغل منتخب تونس تعادل جاميبا وجزر القمر بهدف لكل فريق لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة.

ثنائية جزائرية

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في المقابل حقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.

وفاز منتخب الجزائر على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد ضمن المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف محاربي الصحراء الأول حسام عوار في الدقيقة 69 بعد متابعة رأسية داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة إهدار رياض محرز لاعب أهلي جدة لركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر.

فيما سجل أمين جويري الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد انفراد تام بالمرمى.

منتخب تونس منتخب الجزائر فرجاني ساسي
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