الرياضية المغربية تكشف موعد النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي ضد صنداونز

كشفت قناة الرياضية المغربية نوعد إقامة النسخة الثانية من بطولة الدوري الإفريقي.

ويحمل صنداونز لقب النسخة الأولى من السمابقة عقب فوزه على الوداد المغربي.

وقالت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها، إن النسحة المقبلة من بطولة الدوري الإفريقي ستقام في شهر سبتمبر 2025.

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وسبق أن أعلن كاف إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر مختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إعلانا أعلن فيه إقامة البطولة.

وجاء البيان المقتضب كالتالي: نحن نعمل على النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي".

وأتم البيان "سنعود بمزيد من التحديثات قريبا".

ولم يكشف البيان عن متى موعد إصدار التحديثات الجديدة أو موعد البطولة المرتقب.

وكانت النسخة الأولى من البطولة أقيمت قبل عدة أشهر بمشاركة ثماني فريق هم الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد.

وتوج صنداونز باللقب بعدما فاز على الوداد في النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وأقيمت البطولة بنظام الإقصائيات ومن مباراتين ذهاب وإياب.

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