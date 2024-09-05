تشكيل الجزائر - عودة رياض محرز.. واستبعاد قندوسي أمام غينيا الاستوائية

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر - رياض محرز - محمد حمدي

عاد رياض محرز للتواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب الجزائر.

ويلعب منتخب الجزائر بعد قليل ضد غينيا الاستوائية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.

فيما يتواجد الثنائي زين الدين بلعيد وأمير سعيود على مقاعد البدلاء.

بينما تم استبعاد أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا من قائمة المباراة.

لا يتوفر وصف.

وجاء تشكيل الجزائر لمواجهة غينيا الاستوائية كالتالي:

الحارس: أنتوني ماندريا.

الدفاع: جوان حجام - محمد توجاي – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني.

الوسط: رامز زروقي – إسماعيل بن ناصر – حسام عوار.

الهجوم: سعيد بن رحمة – بغداد بونجاح - رياض محرز.

منتخب الجزائر
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