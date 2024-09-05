الوداد يتعاقد مع مدافع صنداونز مجانا

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

بيرسي تاو مع عبد المنعم بو طويل -الأهلي ضد صنداونز

أتم نادي الوداد إجراءات التعاقد مع عبد المنعم بوطويل مدافع صنداونز الجنوب إفريقي.

وانضم بوطويل لنادي الوداد في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع صنداونز.

وأعلن الوداد تعاقده مع بوطويل بشكل رسمي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

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ويأتي ذلك بطلب من رولاني موكوينا المدير الفني الجديد للوداد والسابق لفريق صنداونز، والذي يسعى لاستمرار تجربته مع المدافع المغربي.

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صحيفة المنتخب المغربية ذكرت في وقت سابق أن موكوينا نجح في إقناع بوطويل بالعودة إلى الدوري المغربي عن طريق الوداد.

وسبق وأن لعب بوطويل مع فريق الرجاء المغربي خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يونيو من نفس العام.

وانتقل بوطويل إلى صنداونز في صيف 2022 ولعب مع الفريق الجنوب إفريقي لمدة موسمين.

ويواصل الوداد دعم صفوفه رغم غيابه عن المشاركات القارية الموسم المقبل.

فضم الوداد كل من زكريا غيلان وحمزة الساخي ومحمد مفيد وعبد العالي المحمدي ومحمد رياحي ونبيل مرموق وزكريا ناسك والموريتاني بودا محسن.

كما ضم النيجيري أدي أوجينس من كاراكاس الفنزويلي واستعار الجنوب إفريقيا كاسيوس مايلولا من تورنتو الكندي بالإضافة لبيدرينيو.

يذكر أن النادي المغربي استعان بخدمات المدرب رولاني موكوينا المدير الفني السابق لـ صنداونز.

ورحل عن صفوف الفريق كل من أرسين زولا ويحيى جبران وأيوب العملود وحمدو الهوني ومهدي مفتاح وإلياس شتي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد.

عبد المنعم بوطويل الوداد صنداونز
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