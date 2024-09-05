خدمة في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وكشف تركي آل الشيخ عبر حسابه: "في قلب الرياض... عملاقا كرة القدم الإفريقيان الأهلي والزمالك يتصارعان على كأس السوبر الأفريقي في إطار موسم الزمالك في المملكة أرينا يوم 27 سبتمبر".

In the heart of Riyadh… The African football giants, Al Ahly and Zamalek, clash for the African Super Cup as part of #RiyadhSeason 🏆🔥 📍 Kingdom Arena 🗓️ September 27th Book your tickets now👇https://t.co/9OiyvkLKVI#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/VRoErUMITv — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 5, 2024

لحجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي من هنا.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.