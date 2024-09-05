بارالمبياد باريس – ذهبية جديدة لمصر.. رحاب أحمد تتوج في رفع الأثقال

توجت رحاب أحمد بذهبية بارالمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال اليوم الخميس.

وجاء تتويج رحاب في وزن 55 كجم بعدما رفعت محاولتين ناجحتين بأوزان 117 و121 كجم.

فيما فشلت رحاب في رفع وزن 122 كجم في محاولتها الثالثة لكنها كانت ضمنت قبلها الفوز بالذهبية في ظل أن ملاحقتها فشلت في تجاوزها في رفع الوزن.

وتعد رحاب صاحبة الرقم العالمي في رفع الأثقال بعدما رفعت 135 كجم في بطولة العالم سابقا.

وكانت رحاب حصلت على الميدالية الفضية في دورتي ريو 2016 وطوكيو 2020.

وأصبحت هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لمصر في بارالمبياد باريس بعد محمد المنياوي.

وحقق المنياوي ذهبية منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم متفوقا على بطلي الصين وإيران.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

وكانت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو قد حققت 7 ميداليات ولكن بدون أي ذهبية.

وتحقق مصر الذهبية الثانية في البارالمبياد منذ ريو 2016.

وتعتبر تلك الميدالية البارالمبية رقم 185 في تاريخ مصر والذهبية رقم 51.