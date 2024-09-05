الكونفدرالية - لم يخسر معه الأهلي ومنتخب مصر.. الجابوني ميبيامي حكم ذهاب الهلال والمصري

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

الجابوني باتريس ميبيامي

يدير الجابوني باتريس ميبيامي مباراة الهلال الليبي والمصري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي يوم 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وستبدأ المباراة في الثامنة مساءً.

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ويضم الطاقم كل من: مساعد أول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع.

بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

الحكم البالغ 31 عاما سبق أن أدار مباراة انتصر فيها الأهلي على ميدياما الغاني بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

كما أدار مباراة انتهت بفوز مصر على إثيوبيا بنتيجة 1-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.

المصري الهلال الليبي الجابوني باتريس ميبيامي
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