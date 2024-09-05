تير شتيجن: رحلة الوصول إلى حارس ألمانيا الأول تستحق العناء

يرى مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة أن رحلة وصوله لأن يكون حارس ألمانيا الأول تستحق العناء، وذلك بعد اعتزال مانويل نوير دوليا.

وأعلن يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا أن تير شتيجن الذي جلس على مقاعد البدلاء دوما لنوير، سيكون الحارس الأول للمانشافت.

وقال تير شتيجن في مؤتمر صحفي: "اعتزال مانويل نوير دوليا؟ كان هدفي دائما أن أكون الحارس الأول. لسوء الحظ، لم أتمكن من تحقيق ذلك على مدار العقد الماضي".

وأضاف "كان أمامي حارس مرمى مثل نوير الذي تمتع بمسيرة رائعة وكان قادرا على تحمل الضغوط دوما".

وأكمل "كان قرار اختيار الحارس الأول بمنتخب ألمانيا دائما لصالح مانويل نوير، لكنني تعاملت مع الوضع باحترافية. كان الأمر مخيبا للآمال بالطبع، لكن عليك أن تتعايش مع الأمر".

وشدد "يجب أن تخوض هذه التجربة وتتقبلها. في النهاية، كان الأمر يستحق العناء. لاحظ زملائي في الفريق أنني لم أسمح لنفسي أبدًا بالإحباط بسبب ذلك".

ورد تير شتيجن على سؤاله حول إمكانية العودة إلى الدوري الألماني وخلافة نوير في بايرن ميونيخ بقوله "عقدي مع برشلونة يمتد لصيف 2028 وأنا سعيد جدا هناك. عائلتي سعيدة في كتالونيا. أنا أتطلع فقط إلى هذا الموسم، هذا هو تركيزي".

وتابع "لا أحد يعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل. لا أعرف ما إذا كان اللعب في الدوري الألماني سيكون هدفا لي مرة أخرى في المستقبل. سنرى. لكن بشكل عام، أنا سعيد جدا بوضعي ومكاني في الوقت الحالي".

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