ناتشو: أسعى للتتويج بلقب مع القادسية.. وأعيش أفضل لحظات حياتي

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 13:41

كتب : FilGoal

ناتشو فيرنانديز - إسبانيا

يتمنى الإسباني ناتشو فيرنانديز مدافع القادسية تحقيق لقب مع ناديه الجديد، مشيرا إلى أنه يعيش أفضل لحظات حياته حاليا.

وانتقل ناتشو إلى القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وقال في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية: "أنا منخرط في مشروع جديد ساهم في قدومنا هنا أنا وعائلتي لذا أستطيع القول إنني أعيش أفضل لحظة في حياتي وأنا فخور جدا بذلك".

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وأضاف "أتمنى أن يكون الحلم المقبل الذي يمكنني تحقيقه هو الفوز بلقب مع القادسية".

وواصل "أنا متحمس بشكل خاص لمشروع القادسية أعتقد أنه مشروع جديد لدينا به الكثير من اللاعبين الأجانب مع لاعبين لديهم الكثير من الإمكانيات هنا في الدوري رغم أننا بدأنا من الصفر، إلا أننا نريد أن نذهب بعيدا جدا في وقت قريب".

وتابع "لقد شعرت منذ فترة طويلة بالحاجة إلى تجربة جديدة، لقد تحدثت مع مسؤولي ريال مدريد حول هذا الموضوع منذ عدة أشهر، وعندما انتهى الموسم قمنا باتخاذ القرار".

وأتم "لم يكن قرارا سهلا لأن ترك النادي الذي أحببته في حياتي كان صعبا للغاية، لقد فكرت في الأمر كثيرا وكنت بحاجة إلى هذا التغيير الجذري".

ورحل ناتشو فيرنانديز بعد 23 سنة قضاها في صفوف فرق الملكي المختلفة.

ويرتبط المدافع الإسباني بالنادي السعودي لموسمين مقبلين.

سيتقاضى ناتشو ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، حسب التقارير.

وبذلك وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حداً لمسيرته في ريال مدريد.

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد وحقق 26 لقبا مختلفا.

ناتشو القادسية
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