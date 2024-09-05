في أول ظهور متوقع لعبد المنعم كأساسي.. حرمان نيس من جماهيره أمام مارسيليا

سيحرم نادي نيس من جماهيره في مباراته ضد مضيفه مارسيليا بالدوري الفرنسي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحل نيس ضيفا على مارسيليا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي يوم السبت 14 سبتمبر الجاري.

وأفاد نادي نيس في بيان: "هذا العام أيضا، ستقام مباراة دربي المتوسط أمام مارسيليا ​​بدون مشجعي نيس".

وأضاف البيان "فقد أصدرت الشرطة الفرنسية قرارا يحظر الوصول إلى ملعب فيلودروم لأي شخص يدعي أنه من مشجعي نيس خلال مباراة السبت 14 سبتمبر".

في 2021 اقتحمت جماهير نيس الملعب خلال لقاء مارسيليا واعتدت على لاعبي الفريق الخصم، مما تسبب في هذه القرارات من السلطات الفرنسية منذ هذا الوقت.

للعام الثالث على التوالي وبسبب أحداث الشغب في عام 2021 حرمان نيس من جماهيره أمام مارسيليا🏟️❌ pic.twitter.com/veJRgxXusA — FilGoal (@FilGoal) September 5, 2024

يذكر أن المباراة قد تشهد الظهور الأول لمحمد عبد المنعم مدافع نيس في التشكيل الأساسي.

عبد المنعم الذي انتقل قبل أيام إلى نيس قادما من الأهلي شارك كبديل في لقاء أنجيه، بعد أيام من وصوله لفرنسا.

لكن فرصه في المشاركة كأساسي ضد مارسيليا أصبحت كبيرة بعد إيقاف المدافع مويس بومبيتو بسبب الطرد أمام أنجيه.

واعتذر عبد المنعم عن عدم حضور معسكر منتخب مصر الذي يستعد لأول مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في بيان رسمي لاتحاد الكرة، قبول اعتذار عبد المنعم عن عدم الحضور للمعسكر الحالي.

ويلعب منتخب مصر يومي الجمعة والثلاثاء أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه إرسال عبد المنعم طلب قبول اعتذاره عن عدم الحضور لمعسكر المنتخب الحالي لرغبته في التواجد مع ناديه الجديد والمنتقل إليه منذ أيام للاستعداد معهم والدخول في قائمة الفريق.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نادي نيس الفرنسي قام بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم عبد المنعم اليوم بسبب موعد الأجندة الدولية خاصة وأن اللاعب تم استدعائه للمنتخب مع المحترفين".

"وأكد النادي في خطابه لاتحاد الكرة أن اللاعب سينضم للمنتخب وأن إقامة المؤتمر في ذلك التوقيت يعد مخالفة للوائح".

"اللاعب أرسل خطاب رسمي اليوم للمنتخب واتحاد الكرة يطلب فيه قبول اعتذاره لرغبته التواجد مع ناديه المنتقل إليه منذ عدة أيام للاستعداد معهم والدخول في قائمة الفريق".

"قرر جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على الرغم من المحاولات العديدة من قبل الجهاز لضم اللاعب نظرا لأهميته في المباراتين، قبول اعتذار اللاعب عن عدم الحضور ورغبته الاستمرار في تلك الفترة مع ناديه المنضم إليه مؤخرا وحفاظا على مسيرته الاحترافية والعلاقات الجيدة مع النادي".

وكان من المقرر تقديم نيس لمحمد عبد المنعم رفقة زميله يوسوفا موكوكو يوم الأربعاء لكن تم تأجيل تقديم عبد المنعم لوقت لاحق.

وأشارت تقارير فرنسية إلى احتمالية سفر عبد المنعم مساء الأربعاء للحاق بمعسكر المنتخب وهو ما لم يحدث.

وكان منتخب مصر قد خاطب الأهلي من أجل ضم محمد عبد المنعم بجانب عدد من اللاعبين الآخرين.

لكن عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس يوم 29 أغسطس الماضي.

ويشترط فيفا طلب أي منتخب استدعاء لاعبه من ناديه قبل 14 يوما من التوقف الدولي وإلا يحق للنادي التمسك بلاعبه.

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