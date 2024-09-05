خطوة غير متوقعة.. رومانو: فلامنجو يتحرك لضم مارسيال

يفكر نادي فلامنجو البرازيلي في ضم الفرنسي أنتوني مارسيال لتعويض إصابة مهاجم بيدرو.

وتعرض بيدرو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر منتخب البرازيلي في ضربة موجعة لفريقه. (طالع التفاصيل)

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس إلى أن النادي البرازيلي تواصل مع المهاجم الفرنسي ووضعه ضمن خيارات تعويض بيدرو.

وكشف أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق تواصل معه مسؤولي النادي البرازيلي فيما يضع الفرنسي العرض البرازيلي ضمن خياراته المستقبلية.

وأصيب اللاعب دون أن يلتحم مع أي لاعب في المران أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 9-12 شهرا.