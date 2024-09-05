خطوة غير متوقعة.. رومانو: فلامنجو يتحرك لضم مارسيال

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - برايتون ومانشستر يونايتد

يفكر نادي فلامنجو البرازيلي في ضم الفرنسي أنتوني مارسيال لتعويض إصابة مهاجم بيدرو.

وتعرض بيدرو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر منتخب البرازيلي في ضربة موجعة لفريقه. (طالع التفاصيل)

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس إلى أن النادي البرازيلي تواصل مع المهاجم الفرنسي ووضعه ضمن خيارات تعويض بيدرو.

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وكشف أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق تواصل معه مسؤولي النادي البرازيلي فيما يضع الفرنسي العرض البرازيلي ضمن خياراته المستقبلية.

وأصيب اللاعب دون أن يلتحم مع أي لاعب في المران أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 9-12 شهرا.

ويتكبد فلامنجو عناء إصابة مهاجمه وهدافه إذ ينافس على لقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس 2024.

ويحتل فلامنجو المركز الرابع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوتافوجو المتصدر ولديه مباراة أقل.

فيما سيلتقي في منتصف سبتمبر الجاري مع بنيارول الأوروجوياني في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024.

وحجز الفريق بالفعل مقعده في نهائيات كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في شهر يونيو المقبل بأمريكا.

المهاجم الفرنسي صاحب الـ 28 عاما رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية عقده في 2024.

وبدأ مارسيال مسيرته بقميص شباب ليون وانضم لموناكو في 2013 وبعد عامين ضمه مانشستر يونايتد وأعير لمدة 6 أشهر لإشبيلية الإسباني.

خلال مسيرته خاض مارسيال 317 مباراة بقميص يونايتد سجل خلالها 90 هدفا وصنع 47 وتوج بـ 5 ألقاب.

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