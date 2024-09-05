التغيير الثالث في قائمة البرازيل.. إصابة بيدرو بقطع في الرباط الصليبي وتعويضه بمهاجم برايتون

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 10:33

كتب : FilGoal

بيدرو - البرازيل

تعرض بيدرو مهاجم فلامنجو ومنتخب البرازيل للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة الإكوادور يوم الجمعة ثم باراجواي يوم الثلاثاء المقبل.

وأصيب اللاعب دون أن يلتحم مع أي لاعب في المران أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 9-12 شهرا.

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وتعد تلك الضربة قوية لمنتخب البرازيل الذي أجرى ثالث تغيير له خلال المعسكر الجاري بسبب الإصابات.

فيما يتكبد فلامنجو عناء إصابة مهاجمه وهدافه إذ ينافس على لقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس 2024.

ويعوض بيدرو في قائمة السامبا: جواو بيدرو مهاجم برايتون الإنجليزي والذي انضم لآخر مرة العام الماضي خلال مواجهتي كولومبيا والأرجنتين.

João Pedro, in action for the Brazilian Olympic team — Photo: Reproduction/Instagram

وقبل بيدرو خرج يان كوتو ظهير بوروسيا دورتموند وسافينيو جناح مانشستر سيتي وعوضهما ويليان من كروزيرو ولوكاس مورا من ساو باولو.

وخلال المران وبعد إصابة بيدرو عوضه إندريك في هجوم السامبا استعدادا للقاء الإكوادور يوم الجمعة في سابع جولات تصفيات المونديال.

المهاجم البالغ 27 عاما خاض في عام 2024، 43 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 8.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز السادس في تصفيات كأس العالم بعدما حصد 7 نقاط في 6 مباريات.

ويأمل دوريفال جونيور المدير الفني للسامبا إيقاف الهزائم بعدما تعرض المنتخب للخسارة في آخر 3 مباريات بالتصفيات ضد أوروجواي وكولومبيا والأرجنتين.

بيدرو البرازيل تصفيات كأس العالم 2026
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