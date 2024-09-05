بعدما سكب صديقها البنزين عليها.. وفاة عداءة أوغندية حرقا

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

توفيت العداءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا تشيبيتيجي بسبب إصابتها بحروق بلغت 80% من جسدها، بعدما أضرم صديقها النار فيها.

وتواجدت العداءة الأوغندية في أحد المستشفيات الكينية خلال الأيام الماضية لتتلقى العلاج بعدما تعرضت للحرق حية على يد صديقها.

وأفاد الاتحاد الأوغندي لألعاب القوى في بيان: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة لاعبتنا، ريبيكا تشيبتيجي، في وقت مبكر من صباح اليوم، والتي كانت ضحية مأساوية للعنف المنزلي".

أخبار متعلقة:
المؤتمر الصحفي والتدريب.. جدول المواعيد الخاص بمواجهة مصر ضد كاب فيردي ممر شرفي من منتخب مصر لأبطال أولمبياد باريس بحضور وزير الرياضة خبر في الجول - عبد المنعم يعتذر عن عدم اللحاق بمعسكر المنتخب.. وخطوة من الجهاز الفني ربيعة: حسام حسن يحاول التغلب على أزمة الراحة قبل لقاء كاب فيردي

وأضاف البيان "ندين مثل هذه الأفعال ونطالب بالعدالة. فلترقد روحها في سلام".

Image

وتعرضت ريبيكا للهجوم في منزلها الواقع في غرب كينيا على يد صديقها ديكسون نديما الذي اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل في جسدها النار بسبب خلافات بينهما، حسب الشرطة الكينية.

يذكر أن تشيبيتيجي شاركت مؤخرا في أولمبياد باريس 2024.

واحتلت المركز 44 في سباق الماراثون.

ريبيكا تشيبيتيجي
نرشح لكم
بارالمبياد باريس - الميدالية السادسة لـ مصر.. صفاء حسن تحصد برونزية في رفع الأثقال اسكواش – نور الشريبني ومصطفى عسل يحصدان لقب بطولة مصر الدولية بارالمبياد باريس - رغم تحطيم الرقم البارالمبي.. فاطمة عليان تحصد فضية في رفع الأثقال بارالمبياد باريس – ذهبية جديدة لمصر.. رحاب أحمد تتوج في رفع الأثقال اسكواش - تفوق مصري في ختام منافسات ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة كرة نسائية - الوحدة ينسحب من الدوري السعودي اسكواش - العدد قابل للزيادة.. تأهل خماسي مصري لـ ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة رجال وسيدات كرة طائرة - الأهلي يعلن ضم يوانا باتشو لتدعيم فريق السيدات
أخر الأخبار
مران الأهلي - تدريبات بدنية وأسماء جديدة في الحراسة 19 دقيقة | الكرة المصرية
جوميز: سنواصل العمل على تصحيح أخطاء الوديات 34 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر 51 دقيقة | المحترفون
كارسلي يقود إنجلترا للفوز على بلاده أيرلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة مصر - موريتانيا تقتنص فوزا غاليا على بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل ستراندبيرج لـ في الجول: أتعجب من تصريحات رئيس هاتاي عن عرض الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف من اللاعب الجديد.. المصري ينتصر على بترول أسيوط وديا بثلاثية ساعة | الدوري المصري
الزمالك ينتصر على الشرطة العراقي في ثاني ودياته بنفس اليوم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 3 خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته