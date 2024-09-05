بعدما سكب صديقها البنزين عليها.. وفاة عداءة أوغندية حرقا

توفيت العداءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا تشيبيتيجي بسبب إصابتها بحروق بلغت 80% من جسدها، بعدما أضرم صديقها النار فيها.

وتواجدت العداءة الأوغندية في أحد المستشفيات الكينية خلال الأيام الماضية لتتلقى العلاج بعدما تعرضت للحرق حية على يد صديقها.

وأفاد الاتحاد الأوغندي لألعاب القوى في بيان: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة لاعبتنا، ريبيكا تشيبتيجي، في وقت مبكر من صباح اليوم، والتي كانت ضحية مأساوية للعنف المنزلي".

وأضاف البيان "ندين مثل هذه الأفعال ونطالب بالعدالة. فلترقد روحها في سلام".

وتعرضت ريبيكا للهجوم في منزلها الواقع في غرب كينيا على يد صديقها ديكسون نديما الذي اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل في جسدها النار بسبب خلافات بينهما، حسب الشرطة الكينية.

يذكر أن تشيبيتيجي شاركت مؤخرا في أولمبياد باريس 2024.

واحتلت المركز 44 في سباق الماراثون.