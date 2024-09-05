مواعيد مباريات الخميس 5 سبتمبر 2024.. الجزائر وتونس وفلسطين في التصفيات

تنطلق منافسات التوقف الدولي الخاص بشهر سبتمبر بإقامة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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تصفيات أمم إفريقيا

يلعب منتخب غانا أمام أنجولا في تمام السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للتصفيات.

ويستضيف منتخب الجزائر، غينيا الاستوائية في تمام العاشرة مساء.

بينما تواجه تونس منتخب مدغشقر في نفس التوقيت.

تصفيات آسيا - كأس العالم

يحل منتخب فلسطين ضيفا على كوريا الجنوبية في الثانية عصرا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بينما في مواجهة عربية خالصة يلعب منتخب العراق أمام عمان في السابعة مساء.

وفي نفس التوقيت يواجه منتخب قطر نظيره الإمارات.

أما في تمام التاسعة فيلعب منتخب السعودية أمام إندونيسيا.

وأخيرا يستضيف منتخب الأردن نظيره الكويت في نفس التوقيت.

دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب البرتغال نظيره كرواتيا في العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الأولى.

بينما يحل منتخب إسبانيا ضيفا على صربيا في نفس التوقيت.

بارالمبياد باريس

يشهد اليوم الخميس ثلاث مشاركات مصرية بمنافسات رفع الأثقال.

ويلعب محمد المنياوي لوزن 59 كجم الساعة 2:35 عصرا.

بينما رحاب أحمد بمنافسات وزن 55 كجم الساعة 6 مساء.

وأخيرا يلعب شريف عثمان في وزن 65 كجم الساعة 7:35 مساء.

أما منتخب الطائرة جلوس يلعب أمام إيران في نصف النهائي الساعة الثالثة عصرا.

اسكواش

تنطلق منافسات نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام المباريات في تمام السابعة مساء، وضمنت مصر لقب السيدات إذ تلعب نور الشربيني أمام هانيا الحمامي، بينما نوران جوهر تواجه ندى عباس.

وعلى مستوى الرجال يلعب علي فرج ضد البيروفي دييجو إلياس، بينما مصطفى عسل يواجه الإنجليزي مروان الشوربجي.