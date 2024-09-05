مران منتخب مصر - استبعاد إمام عاشور بسبب آلام في الركبة

أعلن منتخب مصر إعفاء إمام عاشور من المعسكر بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا خوفا من تفاقم الإصابة.

إمام عاشور النادي : الأهلي مصر

وشعر إمام عاشور بآلام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني استبعاده.

وواصل منتخب مصر تدريباته مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن استعداداته لمواجهة كاب فيردي في العاشرة من مساء الجمعة بالجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشارك في مران المنتخب 26 لاعبا بينما اعتذر محمد عبد المنعم عن عدم التواجد بالمعسكر الحالي.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق قبول اعتذار محمد عبد المنعم في الوقت الحالي. (مزيد من التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان من المقرر تقديم نيس لمحمد عبد المنعم رفقة زميله يوسوفا موكوكو اليوم الأربعاء لكن تم تأجيل تقديم عبد المنعم لوقت لاحق.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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