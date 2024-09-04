أحمد الجندي يتحدث عن دعم صلاح.. وفوز مصر بكأس العالم

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

أحمد الجندي - محمد صلاح

يثق أحمد الجندي البطل الأولمبي في قدرة منتخب مصر لكرة القدم على العودة لمنصات التتويج مجددا.

وأقام لاعبو منتخب مصر ممرا شرفيا لأبطال أولمبياد باريس بحضور أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة.

وتواجد الثلاثي المتوجد بالميداليات الأولمبية وهم أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال ومحمد السيد صاحب برونزية سلاح السيف.

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وقال الجندي خلال تواجده في معسكر منتخب مصر عبر أون تايم سبورتس: "سعداء بالدعم وتشجيع النجوم خاصة محمد صلاح".

وشدد "منتخب مصر يستطيع الحصول على كأس إفريقيا ونتمنى رؤيته بشكل جيد في كأس العالم وليس فقط مجرد المشاركة، ولما لا الفوز باللقب بعد ذلك".

كما تواجد الثنائي محمد جبر لاعب المصارعة الرومانية وصاحب المركز الخامس في الأولمبياد، ومحمد ماهر لاعب سلاح الشيش.

وشهد تكريم أبطال الأولمبياد على هامش مران منتخب مصر، تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأهدى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، أبطال الأولمبياد قميصه الخاص.

بينما أهدى محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية، محمد صلاح القناع الخاص برياضة السلاح والسيف الخاص به.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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