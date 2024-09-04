ربيعة: حسام حسن يحاول التغلب على أزمة الراحة قبل لقاء كاب فيردي

كشف رامي ربيعة مدافع منتخب مصر عن محاولات حسام حسن المدير الفني للفريق إدخال كافة اللاعبين في أجواء وحساسية المباريات سريعا بعد عودتهم من فترة راحة سلبية عقب نهاية الموسم الكروي.

رامي ربيعة النادي : الأهلي مصر

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه كاب فيردي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وتحدث ربيعة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "مستعدون بشكل جيد جدا والبداية ضد كاب فيردي في ملعبنا وأمام جمهورنا والفوز سيكون إشارة أن منتخب مصر في أتم الجاهزية".

وواصل "وهذه أول مباراة رسمية لنا منذ عدة أشهر وحسام حسن المدير الفني يحاول إدخال اللاعبين سريعا في الأجواء بعد عودتنا من راحة سلبية".

وأتم "وجود الجمهور مهم جدا ويعطينا دوافع كبيرة بكل تأكيد والأمر مختلف بوجودهم والمباريات بدون حضورهم دمها ثقيل وهو أكبر داعم لنا ونلعب الكرة من أجلهم".