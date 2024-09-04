تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وكشف تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية: "غدا الخميس سنطرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.