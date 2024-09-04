الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن حالة إيهاب جلال الصحية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 20:06

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال - مدرب الإسماعيلي

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن الحالة الصحية لـ إيهاب جلال مدرب الفريق.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية يوم الأحد نقل على أثرها للمستشفى. (طالع التفاصيل)

وقال الإسماعيلي في بيان: "نهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته".

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وأضاف "أكد الفريق الطبي المسئول عن حالة إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدا، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات. لتحديد مدى استجابته للعلاج ".

وتابع "نشدد على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة إيهاب لسفره للخارج، من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذلك نهيب بجميع وسائل الإعلام، عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا".

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ويهيب الإسماعيلي بالتوقف عن نشر أي تفاصيل طبية أو شائعات حول حالة المدرب الصحية مراعاة للحالة النفسية للأسرة.

وأشار الإسماعيلي إلى أن النادي سيوافي المتابعين تباعا بتطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال.

الإسماعيلي اختتم منافسات الموسم الماضي من مسابقة الدوري في المركز 14 برصيد 33 نقطة.

فيما وصل الدراويش إلى نصف نهائي كأس مصر وخسر أمام زد بهدف دون رد.

الإسماعيلي إيهاب جلال
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