الإسماعيلي يكشف التطورات الصحية لإيهاب جلال
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 00:27
كتب : FilGoal
كشف النادي الإسماعيلي عن التطورات الصحية لمدربه إيهاب جلال.
وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية يوم أمس الأحد نقل على أثرها للمستشفى.
وقال الإسماعيلي في بيان رسمي إن إيهاب جلال قد تم حجزه بالرعاية المركزة في أحد المستشفيات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن المتوقع استكمال علاجه بغرفة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع.
ويهيب الإسماعيلي بالتوقف عن نشر أي تفاصيل طبية أو شائعات حول حالة المدرب الصحية مراعاة للحالة النفسية للأسرة.
وأشار الإسماعيلي إلى أن النادي سيوافي المتابعين تباعا بتطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال.
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