الإسماعيلي يكشف التطورات الصحية لإيهاب جلال

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

كشف النادي الإسماعيلي عن التطورات الصحية لمدربه إيهاب جلال.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية يوم أمس الأحد نقل على أثرها للمستشفى.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي إن إيهاب جلال قد تم حجزه بالرعاية المركزة في أحد المستشفيات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن المتوقع استكمال علاجه بغرفة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع.

أخبار متعلقة:
حمد إبراهيم يكشف مستجدات حالة إيهاب جلال نقل إيهاب جلال للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية عضو إدارة الإسماعيلي: الأهلي لم يتقدم بعرض لضم عمر الساعي.. وهذا موقف إيهاب جلال في الجول يكشف سبب غياب إيهاب جلال عن مران الإسماعيلي.. وموقفه من لقاء الجونة

ويهيب الإسماعيلي بالتوقف عن نشر أي تفاصيل طبية أو شائعات حول حالة المدرب الصحية مراعاة للحالة النفسية للأسرة.

وأشار الإسماعيلي إلى أن النادي سيوافي المتابعين تباعا بتطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال.

إيهاب جلال الإسماعيلي
نرشح لكم
سالم: نتمنى أن يكون رفع إيقاف القيد هو الأخير.. ولا أعرف كيف كانوا يفكرون في الماضي خبر في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم مدرب حراس بيراميدز يكشف سبب غياب شريف إكرامي عن نهائي كأس مصر في الجول يكشف نص خطاب بيريرا لتوضيح أسباب رحيله بعد انضمام حجازي وتريزيجيه ومرموش.. المنتخب يخوض مرانه استعدادا لـ كاب فيردي حمد إبراهيم يكشف مستجدات حالة إيهاب جلال خبر في الجول - ضياء النجار مترجما لـ كولر في الأهلي بظهور قميص التدريب الجديد.. عطية الله والساعي وأيمن في اليوم الأول لتجميع الأهلي وتواجد معلول
أخر الأخبار
لويس سواريز يعلن اعتزاله الدولي 41 دقيقة | أمريكا
سالم: نتمنى أن يكون رفع إيقاف القيد هو الأخير.. ولا أعرف كيف كانوا يفكرون في الماضي ساعة | الدوري المصري
بيان - صدمة في بورتو من تعامل اتحاد جدة مع صفقة جالينو ساعة | ميركاتو
نمر جديد في اللحظات الأخيرة.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع بيرخفاين ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم ساعة | الوطن العربي
مدرب حراس بيراميدز يكشف سبب غياب شريف إكرامي عن نهائي كأس مصر 3 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف نص خطاب بيريرا لتوضيح أسباب رحيله 3 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكشف التطورات الصحية لإيهاب جلال 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد