الكرة الذهبية - نجم صنداونز ينافس بطلي إسبانيا والأرجنتين على أفضل حارس

شهدت قائمة المرشحين لجائزة ليف ياشين التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم مفاجأة كبرى بوجود رونوين ويليامز من ماميلودي صنداونز ضمن القائمة.

وتواجد في القائمة المعلنة من قبل صحيفة "فرانس فوتبول الفرنسية" أوناي سيمون بطل كأس الملك مع فريقه أتليتك بلباو ويورو 2024 مع منتخب إسبانيا.

كما تواجد إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا والأرجنتين بعدما توج بكوبا أمريكا 2024.

وتوج ويليامز مع صنداونز بلقب دوري السوبر الإفريقي وحل ثالثا في كأس أمم إفريقيا 2023 مع جنوب إفريقيا.

Voici les nommés pour le Trophée Kopa 2024 : 🇵🇹 Diogo Costa 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma 🇨🇭 Gregor Kobel 🇺🇦 Andreï Lounine 🇫🇷 Mike Maignan 🇬🇪 Giorgi Mamardachvili 🇦🇷 Emiliano Martinez 🇪🇸 Unai Simon 🇨🇭 Yann Sommer 🇿🇦 Ronwen Williams#ballondor #trophéekopa pic.twitter.com/I8FMVMlONi — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2024

وجات القائمة كاملة كالتالي:

ديوجو كوستا (بورتو/ البرتغال)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/ إيطاليا)

جريجور كوبيل (بروسيا دورتموند/ سويسرا)

أندري لونين (ريال مدريد/ أوكرانيا)

مايك ماينان (ميلان/ فرنسا)

جيورجي مامارداشفيلي (ليفربول/ جورجيا)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

أوناي سيمون (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

يان سومر (إنتر ميلان/ سويسرا)

رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز/ جنوب إفريقيا)