أحمد طعيمة لـ في الجول: حزين للرحيل عن الأهلي.. وسيراميكا والجونة يرغبان في ضمي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 18:17

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

كشف أحمد طعيمة لاعب الأهلي عن حصوله على الاستغناء الخاص به.

وأصبح طعيمة لاعبا حرا بعدما حصل على الاستغناء الخاص به من الأهلي.

وقال طعيمة في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "تسلمت الاستغناء الخاص بي وأفاضل بين عدد من العروض أبرزها من سيراميكا كليوباترا والجونة".

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وأضاف "هدف اللعب لموسم أو موسمين في الدوري لإثبات نفسي والانتقال إلى أوروبا".

وأتم "حزين للرحيل عن الأهلي وأتمنى العودة لصفوفه في المستقبل".

اللاعب مواليد 2003 شارك مع الأهلي خلال مواجهتي إنبي وزد بختام منافسات الموسم المنصرم من مسابقة الدوري.

واستقر الأهلي على أسماء الـ5 لاعبين المقرر قيدهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل من مواليد 2003.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر ضم 5 لاعبين للقائمة وهم: مصطفى مخلوف - كريم الدبيس - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد.

وكان الأهلي تعاقد مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي قبل أيام في رابع صفقات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك الثنائي مصطفى أبو الخير وسمير محمد مع الأهلي في المباريات الأخيرة من الدوري المصري الموسم الماضي بعد حسم اللقب.

أما مصطفى مخلوف يعتبر الحارس الرابع في الأهلي بعد محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

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