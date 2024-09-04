تايمز: جالاتا سراي يرغب في ضم كاسيميرو.. وشرط يصعب إتمام الصفقة

يرغب جالاتا سراي في دعم خط وسط الفريق ويفكر في التعاقد حاليا مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

وأغلق باب سوق الانتقالات في إنجلترا في 30 أغسطس الماضي فيما يستمر في العمل في تركيا حتى الـ13 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن النادي التركي يفكر في ضم كاسيميرو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما أن بطل الدوري التركي الموسم الماضي يفكر في ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس وأدريان رابيو عقب رحيله من النادي الإيطالي ذاته.

ويشترط جالاتا سراي على يونايتد أن يتكفل بجزء من راتبه فيما يتكفل هو بالجزء الآخر مما يصعب من الصفقة.

ويعاني كاسيميرو من انتقادات لاذعة خلال الموسم الجاري إثر تسببه بشكل مباشر في هدفين في مباراة يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وحينها اضطر مدرب الفريق إريك تين هاج إخراجه بين شوطي المباراة.

ويمتد تعاقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2026.