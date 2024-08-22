خبر في الجول - عبد الرحمن خالد جبنة يقترب من الاتحاد.. ورد رئيس جولدي

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 20:09

كتب : هاني العوضي

عبد الرحمن خالد - المقاولون العرب

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون السابق.

وكان العربي الكويتي قد فسخ عقد عبد الرحمن خالد بعد أيام قليلة من تعاقده معه بعد أزمة توقيعه لنادي إيديال جولدي أحد أندية دوري الدرجة الرابعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري في مفاوضات متقدمة مع عبد الرحمن خالد لضمه هذا الصيف.

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ومن جانبه قال هاني سعيد رئيس نادي إيديال جولدي لـ FilGoal.com: "نعلم بمفاوضات الاتحاد مع عبد الرحمن خالد جبنة. نريد استرداد 365 ألف جنيه حصل عليهم اللاعب إضافة إلى 10% من قيمة تعاقده مع أي فريق قادم".

وحسبما علم FilGoal.com فإن التفاصيل الكاملة لأزمة عبد الرحمن خالد جاءت كالتالي:

"عبد الرحمن خالد تواصل مع نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين لتقاضي مبلغا من المال بسبب تأخر صرف المستحقات بنادي المقاولون العرب".

"اللاعب حصل من نبيل أبو زيد على 365 ألف جنيه في الفترة من سبتمبر 2023 حتى أبريل 2024 على أن يردهم اللاعب مع الحفاظ على نسبة الوكيل عند انتقاله لفريق جديد".

"نبيل أبو زيد أحضر عقدين انتقال إلى اللاعب من الإسماعيلي والاتحاد السكندري الذي عرض 6 ملايين جنيه بينما طلب اللاعب الحصول على 10 ملايين"

"اللاعب بدأ التواصل مع وكيل لاعبين آخر وبدأ في تجاهل نبيل أبو زيد. نادي العربي الكويتي أتم اتفاقه مع اللاعب في صفقة انتقال حر وحصل على البطاقة الدولية من اتحاد الكرة"

"نبيل أبو زيد طلب استرداد مبلغ الـ365 ألف جنيه بالإضافة إلى 5% من قيمة تعاقده مع العربي بصفته وكيلا له. في البداية رفض اللاعب دفع نسبة والوكالة وكان يرغب في إعادة الأموال التي حصل عليها فقط".

"نبيل أبو زيد كان قد حصل على توقيع عبد الرحمن خالد على بياض لحفظ حقوق شركة جولدي للاستثمار التي يعمل بها. الشركة المالكة لنادي إيديال جولدي قامت بنقل اللاعب إلى صفوف النادي الناشط في دوري الدرجة الرابعة".

"اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين بمبلغ مليون ونصف، قيمة الموسم الأول 500 ألف جنيه وقيمة الموسم الثاني مليون جنيها".

"نادي جولدي إيديال قام بالتواصل مع المستشار القانوني لنادي العربي الكويتي وأبلغه بتوقيع اللاعب، لذلك قرر النادي الكويتي إنهاء التعاقد نظرا لعدم إبلاغهم من جانب اللاعب وتفاديا للدخول في أزمات جديدة".

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من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحلة بعد 12 ثانية فقط.

الاتحاد السكندري عبد الرحمن جبنة
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