تقرير: كيران تريبيير يرغب في ترك نيوكاسل من أجل الدوري التركي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 17:27

كتب : FilGoal

كيران تريبير

يدفع كيران تريبيير لاعب نيوكاسل نفسه للخروج من صفوف الفريق الملقب بجيوش المدينة خلال الصيف الجاري صوب الدوري التركي.

وحسبما ذكرت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن اللاعب الإنجليزي يملك عرضين من فنربخشة وبيشكتاش.

ويشرف جوزيه مورينيو على تدريب فنربخشة خلال الموسم الجاري.

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لكن إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل لا يرغب في رحيل لاعبه عن صفوف الفريق ويتمسك باستمراره.

وقال: "بكل تأكيد أرغب في استمرار كيران معنا، لم يتغير رأيي حيال ذلك ولن يتغير".

ويستمر سوق الانتقالات في تركيا حتى الـ13 من شهر سبتمبر الجاري.

اللاعب صاحب الـ33 عاما كان أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل عدة أيام ليسدل الستار على مسيرته مع منتخب إنجلترا.

وانضم تريبيير إلى نيوكاسل قادما من أتليتكو مدريد في يناير من عام 2022 بعقد يمتد حتى عام 2026.

وخاض تريبيير 54 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل خلالهم هدفا وصنع خمسة.

كيران تريبيير نيوكاسل فنربخشة بيشكتاش ميركاتو
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