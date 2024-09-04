خبر في الجول - وصول بطاقة عمر فرج الدولية لـ الزمالك.. والتفاصيل المالية للصفقة

وصلت البطاقة الدولية للاعب الفلسطيني عمر فرج إلى نادي الزمالك، ليصبح لاعبا جديدا للأبيض في انتظار الإعلان الرسمي.

عمر فرج النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يستعد لقيد اللاعب في القائمة المحلية والإفريقية، ليحق له المشاركة في السوبر الإفريقي ضد الأهلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل تعاقد اللاعب مع الزمالك، إذ وقع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مع الزمالك.

ووصلت قيمة الصفقة 1.1 مليون دولار تُدفع على أقساط، ويحق لنادي لنادي أيك السويدي على 15% من قيمة البيع المستقبلي.

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وسيسافر عمر فرج إلى مصر عقب نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ليبدأ مشواره مع الزمالك.

ويلعب منتخب فلسطين في شهر سبتمبر الجاري ضد كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وارتبط اسم اللاعب بالانتفال للأهلي في وقت سابق لكن مارسيل كولر لم يفضل ضمه آنذاك.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وخاض عمر مباراتين مع منتخب فلسطين لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

وخلال الصيف الجاري ضم الزمالك المغربي محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي.