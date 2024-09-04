خبر في الجول - وصول بطاقة عمر فرج الدولية لـ الزمالك.. والتفاصيل المالية للصفقة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

عمر فرج - لاعب أيك السويدي

وصلت البطاقة الدولية للاعب الفلسطيني عمر فرج إلى نادي الزمالك، ليصبح لاعبا جديدا للأبيض في انتظار الإعلان الرسمي.

عمر فرج

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يستعد لقيد اللاعب في القائمة المحلية والإفريقية، ليحق له المشاركة في السوبر الإفريقي ضد الأهلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل تعاقد اللاعب مع الزمالك، إذ وقع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مع الزمالك.

أخبار متعلقة:
مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي خبر في الجول - مفاوضات ضم عدي الدباغ تسير بالتوازي مع عمر فرج خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع أيك لضم عمر فرج مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع عمر فرج في الرتوش الأخيرة

ووصلت قيمة الصفقة 1.1 مليون دولار تُدفع على أقساط، ويحق لنادي لنادي أيك السويدي على 15% من قيمة البيع المستقبلي.

مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي

وسيسافر عمر فرج إلى مصر عقب نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ليبدأ مشواره مع الزمالك.

ويلعب منتخب فلسطين في شهر سبتمبر الجاري ضد كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وارتبط اسم اللاعب بالانتفال للأهلي في وقت سابق لكن مارسيل كولر لم يفضل ضمه آنذاك.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وخاض عمر مباراتين مع منتخب فلسطين لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

وخلال الصيف الجاري ضم الزمالك المغربي محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي.

الزمالك عمر فرج فلسطين
نرشح لكم
الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن حالة إيهاب جلال الصحية أحمد طعيمة لـ في الجول: حزين للرحيل عن الأهلي.. وسيراميكا والجونة يرغبان في ضمي أصبحت 9.. الاتحاد يعلن ضم كريم يحيى وإسلام سمير كما كشف في الجول - الاتحاد يتعاقد مع عبد الرحمن خالد جبنة خبر في الجول - محمود متولي على أعتاب الاتحاد.. والحسم يقترب مع الأهلي خبر في الجول - بينهم الساعي.. الأهلي يستقر على قيد 5 لاعبين مواليد 2003 في قائمة الفريق خبر في الجول - إنبي وقفة يرفضان عرض النصر الليبي خبر في الجول - بعدما تلقى عرضا من الزمالك.. فاركو يحدد سعر بيع محمود جهاد
أخر الأخبار
الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن حالة إيهاب جلال الصحية 8 دقيقة | الكرة المصرية
الكرة الذهبية – دي لافوينتي ينافس أنشيلوتي وألونسو على أفضل مدرب 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - نجم صنداونز ينافس بطلي إسبانيا والأرجنتين على أفضل حارس 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - لامين ينافس كوبي ماينو وأردا جولير على جائزة كوبا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - بعد موسمه مع السكة الحديد.. لافيينا يضم بهاء مجدي 45 دقيقة | القسم الثاني
النهاية.. أوسيمين إلى جالاتا سراي بشروط معدلة 49 دقيقة | ميركاتو
كرة نسائية - الوحدة ينسحب من الدوري السعودي ساعة | رياضة نسائية
لاستضافة الأحداث الدولية.. نادي زد يفتتح ملعبين ويطلق أكاديمية للسلة بقيادة السحرتي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس